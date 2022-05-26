Собянин рассказал о поддержке и развитии московского бизнеса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 мая, рассказал о поддержке и развитии московского бизнеса, а также поздравил жителей столицы с Днем российского предпринимательства.

Также глава города уточнил, что в сфере малого и среднего бизнеса трудится 3,2 миллиона человек. В столице на ежедневной основе регистрируется более 500 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мэр добавил, что в общей сложности субъекты МСП вложили в город 674,4 миллиарда рублей в виде налогов, 90 миллиардов из них принесли индивидуальные предприниматели, которые оказались самой незащищенной категорией бизнеса, столкнувшегося с пандемией.

В заключение в своем блоге глава города заявил, что столичные власти готовы оказывать всяческую поддержку бизнес-сфере.

— Мы продолжим открытый и прямой диалог с бизнесом. Будем продолжать принимать решения вместе, — добавил мэр.

Помимо этого, мэр принял решение о введении ковидной амнистии. Теперь власти города не будут взыскивать административные штрафы, выписанные за нарушение санитарных норм в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов считает, что ковидная амнистия даст возможность снять дополнительную финансовую нагрузку с предприятий столичного бизнеса и жителей города.