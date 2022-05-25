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Депутат МГД Орлов: Ковидная амнистия снимет часть финансовой нагрузки с бизнеса и горожан

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Депутат МГД Орлов: Ковидная амнистия снимет часть финансовой нагрузки с бизнеса и горожан
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Начавшаяся в Москве ковидная амнистия снимет дополнительную финансовую нагрузку с предприятий столичного бизнеса и жителей города. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов в среду, 25 мая.

— Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял принципиальное решение о прекращении взыскания штрафов за нарушение ковидных ограничений. И юридическим, и физическим лицам возвратят суммы ранее уплаченных штрафов. Исключение составят только те, которые были наложены за нарушение режима самоизоляции. Это, безусловно, очень верное и своевременное решение. Возврат сумм штрафов даст возможность поддержать ряд пострадавших от западных санкций отраслей, — подчеркнул депутат.

Так, например, серьезные штрафы были наложены на предприятия сферы торговли. Сейчас отрасль продолжает испытывать трудности: снижение трафика и закрытие магазинов. Ковидная амнистия «в этом случае позволит ощутимо снизить избыточную нагрузку на бизнес», заключил Орлов.

Зампред МГД также отметил, что жители города адаптировались к условиям жизни в пандемию и законопослушно выполняли все требования правительства. Сам штраф, по мнению Орлова, — вынужденная мера профилактики, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Собянин принял решение о введении ковидной амнистии. Теперь власти города не будут взыскивать административные штрафы, выписанные за нарушение санитарных норм в период эпидемии коронавирусной инфекции.

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