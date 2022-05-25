Собянин объявил амнистию по ковидным штрафам

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Мэр Москвы в среду, 25 мая, принял решение о введении ковидной амнистии. Теперь власти города не будут взыскивать административные штрафы, выписанные за нарушение санитарных норм в период эпидемии коронавирусной инфекции.

— Сергей Собянин принял решение объявить ковидную амнистию. Это означает, что органы исполнительной власти Москвы не будут больше взыскивать еще не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Тем же, кто уже заплатил штраф, правительство Москвы выплатит субсидию для компенсации этих штрафов. Это касается как физических, так и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, — говорится в сообщении.

Так, власти города прекратят взыскание или возвратят средства в размере около 13,6 миллиарда рублей.

Напомним, что в Москве штраф для граждан за отсутствие маски в период действия масочного режима составлял четыре тысячи рублей, в общественном транспорте — пять тысяч рублей. Для должностных лиц были установлены штрафы в более крупных размерах — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч, сообщает сайт Сергея Собянина.

В понедельник, 14 марта, глава города отменил масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемической ситуации.