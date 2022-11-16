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Приметы и советы

Трое преступников задержаны за контрабанду 40 тонн алкоголя в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Трое преступников задержаны за контрабанду 40 тонн алкоголя в Москве
Фото: Пресс-центр МВД России

Полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержала троих подозреваемых в контрабанде и попытке незаконного сбыта 40 тонн алкоголя в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 16 ноября.

По ее словам, двое россиян незаконно провезли через границу Таможенного союза крупную партию алкоголя по фиктивным документам. Уже в Москве часть товара мужчины передали сообщнице, которая должна была его продать. Остальное злоумышленники сложили на одном из складских комплексов столичного региона.

Преступная деятельность граждан была пресечена сотрудниками МВД и ФСБ в результате оперативно-разыскных действий.

— Всего из незаконного оборота изъято около 40 тонн алкогольной продукции иностранного производства без маркировки и спецзнаков, не подлежащей реализации на внутреннем рынке Российской Федерации, на общую сумму свыше двух миллионов долларов США, — рассказала Ирина Волк.

Видео: Пресс-центр МВД России

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Контрабанда алкогольной продукции». Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Другой случай контрабанды вскрылся в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Мужчина пытался провезти килограмм «жидкого» кокаина в животе.

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