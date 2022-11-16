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Терапевт Каландия рассказал о факторах, увеличивающих риск возникновения гастрита

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт Каландия рассказал о факторах, увеличивающих риск возникновения гастрита
Фото: depositphotos

Врач-гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Шота Каландия рассказал о факторах, увеличивающих риск возникновения гастрита.

В первую очередь речь идет о длительном и бесконтрольном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов. Кроме того, болезнь провоцирует и отсутствие регулярного и правильного питания.

Каландия отметил, что имеет значение и возраст пациента. По словам эксперта, у людей старше 55 лет риск развития гастрита выше. В этом возрасте у многих возникают заболевания ЖКТ, которые сопровождаются истончением стенки желудка.

Он также добавил, что риск возникновения гастрита повышается и при чрезмерном употреблении горячих напитков натощак, передает Life.ru.

Гастроэнтеролог Татьяна Елисеева также добавила, что любовь к горячему чаю может стать причиной развития рака пищевода. Дело в том, что напиток обжигает слизистую и раздражает чувствительные стенки пищевода, передает Царьград.

Врач-реабилитолог, главный врач медицинской клиники, кандидат медицинских наук Александр Шишонин дал советы по питанию, которые помогут избежать проблем со здоровьем.

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