Врач Тихомирова перечислила опасные последствия бесконтрольного приема лекарственных трав

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Бесконтрольный прием отваров любых лекарственных трав может привести к серьезным осложнениям, вплоть до нарушений в работе важнейших органов и систем организма. Об этом рассказала терапевт и врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она рекомендовала обязательно убедиться в отсутствии противопоказаний и соблюдать все рекомендации при приеме таких препаратов

Эксперт отметила, что многосоставные травяные сборы не стоит принимать аллергикам.

Тихомирова посоветовала с осторожностью относиться к зверобою. Чрезмерная дозировка может привести к диарее, тошноте, рвоте. Кроме того, терапевт рекомендовала избегать употребления трав из экзотических стран, передает Life.ru.

До этого педиатр Ани Коробова рассказала, что аллергию могут вызвать отхаркивающие лекарственные средства на основе трав. Причем из-за сочетания множества компонентов выявить причину такой реакции будет проблематично, передает ФАН.

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах трав.