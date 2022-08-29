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Желчегонные и мочегонные: диетолог Гинзбург рассказал о полезных свойствах трав

Ирина Игнатенко
Общество
Желчегонные и мочегонные: диетолог Гинзбург рассказал о полезных свойствах трав
Фото: shutterstock

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах трав.

Есть травы, обладающие преимущественно успокоительными свойствами — это мята, душица. Также часто используются отхаркивающие травы, улучшающие отток слизи из верхних дыхательных путей и легких. Они обладают антибактериальным действием. К ним относятся багульник и солодка.

Существуют желчегонные и мочегонные травы: кукурузные рыльца и медвежьи ушки. Есть и антисептические отвары, например, из ромашки. Многие растительные компоненты ложатся в основу для лекарственных средств.

— Травы находят свое применение в оздоровительном питании. Они до сих пор являются лекарственным средством. Их используют в экстрактах или настойках, приготовленных аптечным образом. Травы используют и как сырье для изготовления лекарственных препаратов, — пояснил диетолог в комментарии Nation News.

По словам директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, имбирь замедляет старение организма человека.

Здоровье Врачи лекарственные травы
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