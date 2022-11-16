Эксперт объяснил годовой рост спроса на речные круизы в Петербург

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Количество пассажиров межрегионального речного туризма в Северной столице, не считая прогулок по каналам и рекам, достигло 156 975 за время сезона навигации в 2022 году. Это на 31 процент превысило показатели прошлого года.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, годовой прирост произошел из-за резкого увеличения числа внутренних туристов. Поток существенно вырос благодаря программе туристического кэшбека.

— Именно речные круизы были очень востребованы, и с момента старта навигации до ее окончания мы видели практически полную загрузку. Как раз благодаря большой географии все круизные компании зафиксировали устойчивый спрос — пришли новые туристы, — пояснил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Ранее стало известно, что российские путешественники совершили 9,7 миллиона поездок за рубеж с июля по сентябрь текущего года. При этом число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию и Абхазию в эти месяцы стало рекордным за последние пять лет, передает Nation news.

Наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха в предстоящие новогодние каникулы у россиян являются ОАЭ и Египет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.