«Дешевле на 30 процентов»: где россияне могут встретить Новый год за границей и сколько это стоит

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Наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха в предстоящие новогодние каникулы у россиян являются ОАЭ и Египет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

По его словам, Объединенные Арабские Эмираты и Египет являются самыми популярными новогодними направлениями. Эксперт отметил, что вылет из столицы по этим направлениям будет дешевле примерно на 30 процентов.

— На данный момент активно бронируют туры на новогодние каникулы в Арабские Эмираты и Египет. Отмечу, что в ОАЭ выгоднее брать туры с вылетом из Москвы. Они выходят на 30 процентов дешевле, так как из столицы летает большое количество авиакомпаний. Новогодний тур в Эмираты обойдется россиянам в сумму от 150 тысяч за двоих за недельное проживание, а цены на поездку в Египет начинаются от 140 тысяч. Это минимальная стоимость с вылетом из Москвы, — рассказал Мельник.

Специалист подчеркнул, что новогодние туры на остров Бали, Кубу и Мальдивы также интересны россиянам:

— Кроме того, поездки на остров Бали в Индонезии пользуются большим спросом. Перелет происходит с пересадкой в Дубае. Россияне предпочитают бронировать отдельно авиабилеты и жилье. Пакетные туры выходят дороже. Отмечу, что для наших граждан открыта Куба. Это направление в новогодние праздники тоже пользуется спросом. Есть запросы на Мальдивы, но это более дорогой отдых. Тур на двоих выходит от 500 тысяч рублей.

Россияне проявляют интерес к европейским курортам. Но стоимость этих туров и трудности с визами и перелетами заставляют отказываться от данной идеи, заверил собеседник «ВМ»:

— Европейские курорты сейчас не пользуются популярностью. Бывают только единичные запросы. Но после понимания ситуации и того, насколько это затруднено, клиенты отказываются от поездок в Европу.

Эксперт по туризму призвал россиян бронировать новогодние туры прямо сейчас. Он заявил, что не стоит надеяться на горящие туры и скидки. Раннее бронирование поможет значительно сэкономить:

— Бронировать новогодние туры нужно прямо сейчас. Более того, обычно их начинают активно покупать в сентябре. В высокие даты никогда не бывает скидок и спецпредложений. Чем раньше вы покупаете новогодний тур, тем больше денег экономите. Ежегодно некоторые люди надеются заполучить горящий тур. Но их не бывает. За две недели до вылета вы точно ничего не найдете и никуда не полетите.

Мельник подтвердил, что в этом году новогодние туры обойдутся россиянам на 30–40 процентов дороже. Цены на отели остались на уровне прошлого года, а на перелеты — сильно выросли:

— По сравнению с прошлым годом цены значительно поднялись. Стоимость новогодних туров увеличилась на 30–40 процентов. В первую очередь это произошло из-за роста цен на авиабилеты. Именно поэтому большинство россиян не планирует уезжать на Новый год за границу, а предпочитает отдых на курортах нашей страны.

Специалист рассказал, что в ближайшее время должны появиться новогодние туры еще по трем интересным направлениям.

— В скором времени откроются туры в Танзанию, во Вьетнам и в Индию. Эти направления должны встать на чартерный поток. Я думаю, что они также будут популярны у россиян в новогодние праздники, — подытожил Мельник.