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Выставка граффити «Со-единение» стартовала возле Курского вокзала

Александр Афонин
Город
Выставка граффити «Со-единение» стартовала возле Курского вокзала
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

В арт-квартале, расположенном рядом с Курским вокзалом, начала работу выставка уличного искусства «Со-единение». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 16 ноября.

— У нас сложилась хорошая, добрая творческая традиция. В этом году Москомархитектура эту традицию продолжила. В результате у нас появилось пространство, где соединились городская жизнь и проекты стрит-арт-художников, — рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Проект реализуется Москомархитектурой и центром современного искусства «Винзавод». Увидеть граффити можно на территории креативного пространства арт-квартал. Они расположились на стене у железнодорожных путей, которая проходит в сторону ЦСИ «Винзавод» и центра дизайна Artplay.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По словам главного архитектора Москвы Сергей Кузнецова, для выставки были отобраны самые яркие работы, которые способны привлечь внимание москвичей. Согласно задумке, пространство станет местом диалога города и его жителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что туристический портал Discover Moscow подготовил новую подборку самых интересных выставок, которые сейчас проходят в музеях столичных парков. Как уточняется, посетители смогут познакомиться с историей дизайна и игрушек.

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