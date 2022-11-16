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Эксперт пояснила, почему за время пандемии выросло число случаев диабета в России

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт пояснила, почему за время пандемии выросло число случаев диабета в России
Фото: Pixabay

Пандемия могла внести свой «вклад» в значительное увеличение числа случаев диабета. Такое заявление сделала бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания Ольга Фатеева.

Она отметила, что во время пандемии многие сидели дома, значительно снизилась физическая активность. Кроме того, многие начали «заедать стресс».

— Лишний вес, потребление сладкого, недостаточная физическая активность – все это является факторами риска развития диабета. Пандемия могла внести свой вклад в те цифры, которые мы сейчас видим. Важно сегодня обсуждать эти проблемы, чтобы в 2023 году не увидеть еще более драматические цифры, — отметила она в комментарии НСН.

Согласно статистике, в России диабетом страдает каждый пятнадцатый гражданин, и число пациентов с таким диагнозом продолжает расти.

Ранее главный внештатный специалист по диабетологии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ирина Карпова рассказала, как заподозрить развитие диабета на ранней стадии. Прежде всего нужно обращать внимание на постоянное ощущение слабости, повышенную жажду и частые позывы к мочеиспусканию, склонность к инфекционным заболеваниям, кожные болезни, передает Nation news.

Сахарный диабет оказывает сильное влияние на работу многих органов и систем, в первую очередь начинают страдать глаза, почки, сердце, сосуды и нервы. Об этом сообщила эндокринолог Дарья Ладыгина.

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