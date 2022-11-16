Комментатор Губерниев назвал уход Слуцкого из «Рубина» несвоевременным

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Футбольный клуб «Рубин» лишился главного тренера в самый неподходящий момент, когда у команды начало что-то получаться. Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Комментатор отметил, что ему непонятно, почему Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» именно сейчас.

— Решение очень странное, потому что его надо было давно выгнать или он должен был сам уйти, спасая честь мундира, так сказать. Сейчас, когда команда идет на пятом месте, бросать корабль, который всплыл и за что-то приличное борется, это совсем не по-мужски. Там есть какие-то подводные камни, — отметил Губерниев в комментарии НСН.

Губерниев добавил, что «Рубину» нужно тщательно подойти к выбору нового тренера, чтобы добиться хороших результатов.

Накануне стало известно, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Рубин». Слуцкий поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие, передает Царьград.

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