Более двух миллионов рублей украли лжеюристы у столичных пенсионеров

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Воротниковский переулок Карта всех событий

В столице группа аферистов занималась обманом пострадавших от рук мошенников жертв, обещая им юридическую помощь по возврату денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 16 ноября.

По его словам, преступная организация сняла офис в Воротниковском переулке и оттуда звонила обманутым вкладчикам, обещая вернуть им деньги. У злоумышленников была база данных по пострадавшим, из которой они в основном выбирали пенсионеров.

Именно по этому списку аферисты нашли 70-летнего москвича и предложили ему помочь вернуть ранее потерянные деньги. Для этого злоумышленники просили пенсионера приехать в офис и передать им 300 тысяч рублей. Мужчина почувствовал неладное и обратился в полицию.

В результате оперативно-разыскных действий полицейские задержали девятерых подозреваемых в возрасте от 22 до 57 лет в офисе преступной компании. Стало известно, что злоумышленники причастны как минимум к еще трем подобным случаям, а суммарный ущерб от их действий превысил два миллиона рублей.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере» и «Покушение на мошенничество». Фигурантов дела заключили под стражу.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению других эпизодов преступной деятельности группы. В отдел продолжают поступать заявления от пострадавших.

Другой мошенник обманул жительницу Подмосковья, продав ей чужой утеплитель для крыши. Когда выяснилось, что женщине снова надо платить за товар, злоумышленник перестал выходить на связь.