Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появились подробности об убитом в Подмосковье предпринимателе

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности об убитом в Подмосковье предпринимателе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Московская область, 46Н-01572 Карта всех событий

Установлена личность погибшего в Подмосковье предпринимателя, а также подробности его обнаружения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 16 ноября.

По словам собеседника «ВМ», тело мужчины обнаружили 15 ноября в иномарке в городском округе Домодедово обнаружили. убитым оказался уроженец Белоруссии 63-летний Александр Русецкий. Нашел мужчину охранник жилого комплекса «Александрия Таун» и сразу же обратился в полицию. Погибший был убит выстрелом в голову в салоне собственного автомобиля.

По информации источника, Русецкий являлся генеральным директором местной фирмы, которая занимается продажей автомобильных запчастей.

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подмосковье Предприниматели Следственный комитет Домодедово Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте