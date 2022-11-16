Появились подробности об убитом в Подмосковье предпринимателе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Московская область, 46Н-01572 Карта всех событий

Установлена личность погибшего в Подмосковье предпринимателя, а также подробности его обнаружения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 16 ноября.

По словам собеседника «ВМ», тело мужчины обнаружили 15 ноября в иномарке в городском округе Домодедово обнаружили. убитым оказался уроженец Белоруссии 63-летний Александр Русецкий. Нашел мужчину охранник жилого комплекса «Александрия Таун» и сразу же обратился в полицию. Погибший был убит выстрелом в голову в салоне собственного автомобиля.

По информации источника, Русецкий являлся генеральным директором местной фирмы, которая занимается продажей автомобильных запчастей.

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».