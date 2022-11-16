Предпринимателя застрелили в автомобиле в Подмосковье

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, садоводческое некоммерческое товарищество Тайга-Пестово, Ореховая улица Карта всех событий

В Подмосковье застрелили предпринимателя. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 16 ноября.

По ее словам, мужчину убили 15 ноября на улице Ореховая в городе Домодедово. Тело 63-летнего предпринимателя обнаружили в салоне автомобиля Mercedes Benz с огнестрельным ранением головы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Личность преступника пока не установлена, — резюмировала Врадий.

Еще одно убийство произошло на западе столицы. Тело 55-летнего жителя Ульяновской области с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе близ Боровского шоссе. По факту преступление Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.