Мужчина два раза выстрелил в собаку в Подмосковье, привязал за трос к машине и уехал

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Россия, Московская область, городской округ Кашира, деревня Тарасково Карта всех событий

В Подмосковье зафиксирован факт жестокого обращения с животными. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 16 ноября.

По ее словам, инцидент произошел в деревне Тарасково городского округа Кашира. Местные жители сняли на видео, как мужчина два раза выстрелил в бродячую собаку, после чего привязал ее к машине тросом и увез животное с места происшествия.

Видео с противоправными действиями мужчины распространилось по Сети и попало в СМИ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», ход расследование которого контролирует Каширская городская прокуратура.

Другого мужчину осудили за то, что он выбросил кошку из окна. Пострадавшее животное выжило, а его бывший хозяин проведет год и восемь месяцев в колонии строгого режима.