Мужчину отправили в колонию строгого режима за то, что он выкинул кошку из окна

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мужчину на Урале отправили в колонию строгого режима за то, что он выбросил кошку из окна. Об этом стало известно в среду, 7 сентября.

По данным следствия, 18 июня 2021 года житель города Березовский Ян Ашимихин, будучи пьяным, выбросил свою кошку Мусю с балкона квартиры на пятом этаже жилого на улице Гагарина. Кошка получила повреждения и увечья из-за падения на асфальт с большой высоты.

За этот поступок мужчину привлекли к ответственности. Березовский городской суд приговорил злоумышленника к условному сроку за жестокое обращение с животным. Однако гособвинитель приговор обжаловал, отметив, что суд не учел тот факт, что ранее фигурант был судим за совершение особо тяжкого преступления, а также неоднократно привлекался по административным протоколам.

В результате новые слушания прошли уже в Свердловском областном суде, который принял к сведению замечания обвинителя и вынес строгий приговор, отправив подсудимого на год и восемь месяцев в колонию строгого режима.

Другой случай жестокого обращения с животными произошел в Санкт-Петербурге: женщина забила собаку насмерть на глазах у ребенка.