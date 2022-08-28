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Женщина в Санкт-Петербурге насмерть избила собаку на глазах у ребенка

Василий Плиткин
Происшествия
Женщина в Санкт-Петербурге насмерть избила собаку на глазах у ребенка
Фото: Unsplash

Собака умерла в Санкт-Петербурге после избиения женщиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 28 августа.

Подозреваемая, которой на момент преступления было 29 лет, несколько раз ударила животное на проспекте Сизова. При этом сделала она это в присутствии малолетнего.

Вскоре собака, как уточняется, умерла от полученных травм. Женщину задержали и доставили в отделение полиции, дело возбуждено по статье УК «Жестокое обращение с животными», передает «МВД Медиа».

В начале августа в Московской области мужчина выбросил из окна многоэтажного дома кошку своей возлюбленной, так как животное плохо себя вело. Инцидент случился в ЖК «Немчиновка» на улице Связистов.

Соседи, которые стали свидетелями этой расправы, вызвали полицейских. Питомца повезли к ветеринару, но спасти кошку не удалось.

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