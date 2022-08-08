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Мужчина в Подмосковье выбросил из окна многоэтажки кошку возлюбленной

Юлия Курганова
Происшествия
Мужчина в Подмосковье выбросил из окна многоэтажки кошку возлюбленной
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
ЖК «Немчиновка», улица Связистов.  Карта всех событий

В Московской области мужчина выбросил из окна многоэтажного дома кошку своей возлюбленной, так как животное плохо себя вело. Инцидент случился в ЖК «Немчиновка» на улице Связистов.

Мужчина пришел к своей девушке, когда на него зашипела ее кошка. Подобное отношение к себе он терпеть не стал, схватил животное и выбросил из окна.

Соседи, которые стали свидетелями этой расправы, вызвали полицейских. Питомца повезли к ветеринару, но спасти кошку не удалось.

На утро мужчина снова пришел к возлюбленной, у него с собой была новая кошка той же породы, что и предыдущая. Женщина впускать убийцу своего питомца не стала, поэтому он несколько часов сидел на лавочке около дома.

Позже, как пишут в соцсетях, кошку все же передали возлюбленной мужчины, передает РЕН ТВ.

5 мая сообщалось, что уголовное дело завели на актера Дмитрия Задорожного, пытавшегося убить кота в Химках.

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