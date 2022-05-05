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Уголовное дело завели на актера Дмитрия Задорожного, пытавшегося убить кота в Химках

Елена Самойлова
Происшествия
Уголовное дело завели на актера Дмитрия Задорожного, пытавшегося убить кота в Химках
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Химки, проспект Мельникова Карта всех событий

В отношении жителя Химок возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении живодера возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

— В рамках расследования уголовного дела продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — заявила Петрова.

3 мая в полицию обратились жители дома на проспекте Мельникова и рассказали, что во дворе мужчина пытается убить кота. Он несколько раз пнул животное и с силой ударил его о землю.

Вскоре полицейские задержали живодера. Им оказался 38-летний актер Дмитрий Задорожный, известный по роли в сериале «Детективы».

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