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МВД задержало мужчину, избившего кота в Химках

Евгений Белоусов
Происшествия
МВД задержало мужчину, избившего кота в Химках
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Химки Карта всех событий

Полицейские задержали жителя подмосковных Химок, который избил кота. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД во вторник, 3 мая.

— По предварительной информации, возле одного из домов на проспекте Мельникова в Химках он несколько раз ногами ударил кота, а после ударил о землю, — говорится в сообщении.

Задержанным оказался 38-летний актер Дмитрий Задорожный, известный по роли в сериале «Детективы». До этого в интернете появилось видео, на котором он избивает кота. По его словам, животное никаких травм не получило и сейчас находится на передержке у волонтеров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что москвич избил и выбросил на улицу свою собаку после того, как она укусила его сына за лицо. Как уточняется, питомец вцепился ребенку в щеку. В результате отец мальчика выбросил собаку во двор, а там она чуть не попала под колеса автомобиля.

Также сообщалось, что Талдомская городская прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными на территории местного СНТ. По предварительной информации, на территории частного домовладения было обнаружено более 20 кошек, многие из которых были мертвы.

Химки Животные Задержания
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