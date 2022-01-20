Более 20 брошенных котов обнаружили в СНТ в Подмосковье

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Россия, Московская область, Талдом Карта всех событий

Талдомская городская прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными на территории местного СНТ. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В прокуратуру обратилась местная жительница, рассказавшая о жестоком обращении с животными. По предварительной информации, на территории частного домовладения было обнаружено более 20 кошек, многие из которых были мертвы.

— Прокуратура проводит проверку. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, трагедия произошла из-за горе-хозяина, который перестал кормить животных. Из-за этого они начали есть друг-друга, о чем свидетельствуют обглоданные трупы котов.

Всего было 60 кошек, из которых в живых остались только 20, пишет МК.

До этого председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева заявила, что маркировка домашних животных, которую предлагают ввести в России, — крайне необходимая мера.

По мнению общественницы, если в человеке отсутствует сострадание, то воспитать его будет очень сложно, однако угроза понести наказание может заставить хозяина питомца отказаться от решения выбросить животное на улицу и хотя бы подумать о приюте.