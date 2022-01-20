Зоозащитник Агеева поддержала предложение ввести маркировку домашних животных

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Маркировка домашних животных, которую предлагают ввести в России, — крайне необходимая мера. Такое мнение высказала председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева.

По словам зоозащитницы, здесь есть два положительных момента. Во-первых, будет проще найти хозяина питомца, если животное потерялось.

— И второе — если животное по вине безответственного опекуна-хозяина было выпущено, выброшено. Есть случаи, когда даже отвозят в лес и привязывают к деревьям. Маркировка позволит привлечь их к ответственности, — отметила Агеева в комментарии Life.ru.

По мнению общественницы, если в человеке отсутствует сострадание, то воспитать его будет очень сложно, однако угроза понести наказание может заставить хозяина питомца отказаться от решения выбросить животное на улицу и хотя бы подумать о приюте.

Ранее стало известно, что в законопроект о маркировке животных планируют включить домашних питомцев. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.