В законопроект о маркировке животных включат домашних питомцев

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Закон об обязательной маркировке животных претерпит изменения: в него включат и домашних питомцев. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Поправки в законопроект будут внесены ко второму чтению. Бурматов уточнил, что это делается в связи с большим количеством поступивших ему сообщений от владельцев домашних питомцев. Граждане считают, что маркировка кошек и собак в дальнейшем поможет найти пропавших животных а также наказать недобросовестных хозяев, избавившихся от своих любимцев.

В Госдуму законопроект был внесен в ноябре 2021 года. Маркировка животных, по задумке инициаторов, будет бесплатной и вариативной: чип, клеймо или бирка, передает слова Бурматова «Известия».

20 января депутаты ГД от партии ЛДПР внесли законопроект о полном запрете продажи в России вейпов и жидкого никотина. По словам авторов законопроекта, курение электронных устройств негативно влияет на здоровье в целом, то особенно опасно во время пандемии.