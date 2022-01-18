Новые фото животных с QR-кодами появились в поезде «Хвосты и лапки» московского метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Поезд «Хвосты и лапки» московского метрополитена обновил изображенные в нем фотографии животных. Каждую фотографию дополняет QR-код, ведущий на анкету изображенного животного из приюта. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

поезд курсирует по Арбатско-Покровской линии. Он украшен фотографиями бездомных животных из одноименного онлайн сервиса.

— Это шанс для других 115 собак и кошек из приютов найти здесь будущего хозяина, — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, за прошедший год более 1800 животных нашли свой новый дом, благодаря этому сервису, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В декабре сообщалось, что городская ветеринарная автоматизированная система (ВетАС) заработала три года назад. Ее основная задача — создание единого информационного поля для организаций, осуществляющих ветеринарную деятельность, и владельцев домашних животных в Москве. О том, как работает городская автоматизированная система, напомнили в столичном комитете ветеринарии.