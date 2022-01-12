«Вцепился в щеку»: мужчина избил напавшего на сына пса в Москве

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Москвич избил и выбросил на улицу свою собаку после того, как она укусила его сына за лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot в среду, 12 января.

— Восьмилетний мальчик рассказал родителям, что встал среди ночи попить водички и заодно решил погладить своего любимца — акита-ину по кличке Хантер. Пес в это время мирно спал под диваном, — говорится в сообщении.

После этого, как уточняется, питомец вцепился ребенку в щеку. В результате отец мальчика выбросил собаку во двор, а там она чуть не попала под колеса автомобиля.

Машиной управляла женщина-ветеринар, которая увезла пса на передержку. Бывшие хозяева отказываются забирать Хантера назад, так как он, по их словам, перестал быть хорошим, отмечает Shot.

Видео: Telegram / SHOT

10 января сообщалось, что из медицинского кабинета столичного детского травмпункта сбежал подросток, которого на улице укусила крыса. Инцидент произошел 9 января, когда женщина привела свою дочь в травмпункт и заявила, что подростка укусила крыса.

Позже выяснилось, что во время прогулки недалеко от торгового центра девочка-подросток заметила крысу. Школьница захотела погладить животное, однако при попытке взять крысу на руки та укусила ее за палец.

Медик хотел оказать пострадавшей помощь, однако юная пациентка оказала сопротивление и сбежала из травмпункта. Повлиять на девочку не смогла даже ее мать.