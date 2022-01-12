«Вцепился в щеку»: мужчина избил напавшего на сына пса в Москве
Москвич избил и выбросил на улицу свою собаку после того, как она укусила его сына за лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot в среду, 12 января.
— Восьмилетний мальчик рассказал родителям, что встал среди ночи попить водички и заодно решил погладить своего любимца — акита-ину по кличке Хантер. Пес в это время мирно спал под диваном, — говорится в сообщении.
После этого, как уточняется, питомец вцепился ребенку в щеку. В результате отец мальчика выбросил собаку во двор, а там она чуть не попала под колеса автомобиля.
Машиной управляла женщина-ветеринар, которая увезла пса на передержку. Бывшие хозяева отказываются забирать Хантера назад, так как он, по их словам, перестал быть хорошим, отмечает Shot.
10 января сообщалось, что из медицинского кабинета столичного детского травмпункта сбежал подросток, которого на улице укусила крыса. Инцидент произошел 9 января, когда женщина привела свою дочь в травмпункт и заявила, что подростка укусила крыса.
Позже выяснилось, что во время прогулки недалеко от торгового центра девочка-подросток заметила крысу. Школьница захотела погладить животное, однако при попытке взять крысу на руки та укусила ее за палец.
Медик хотел оказать пострадавшей помощь, однако юная пациентка оказала сопротивление и сбежала из травмпункта. Повлиять на девочку не смогла даже ее мать.