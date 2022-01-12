Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вцепился в щеку»: мужчина избил напавшего на сына пса в Москве

Иван Юминов

Происшествия
«Вцепился в щеку»: мужчина избил напавшего на сына пса в Москве
Фото: Unsplash

Москвич избил и выбросил на улицу свою собаку после того, как она укусила его сына за лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot в среду, 12 января.

— Восьмилетний мальчик рассказал родителям, что встал среди ночи попить водички и заодно решил погладить своего любимца — акита-ину по кличке Хантер. Пес в это время мирно спал под диваном, — говорится в сообщении.

После этого, как уточняется, питомец вцепился ребенку в щеку. В результате отец мальчика выбросил собаку во двор, а там она чуть не попала под колеса автомобиля.

Машиной управляла женщина-ветеринар, которая увезла пса на передержку. Бывшие хозяева отказываются забирать Хантера назад, так как он, по их словам, перестал быть хорошим, отмечает Shot.

Видео: Telegram / SHOT

10 января сообщалось, что из медицинского кабинета столичного детского травмпункта сбежал подросток, которого на улице укусила крыса. Инцидент произошел 9 января, когда женщина привела свою дочь в травмпункт и заявила, что подростка укусила крыса.

Позже выяснилось, что во время прогулки недалеко от торгового центра девочка-подросток заметила крысу. Школьница захотела погладить животное, однако при попытке взять крысу на руки та укусила ее за палец.

Медик хотел оказать пострадавшей помощь, однако юная пациентка оказала сопротивление и сбежала из травмпункта. Повлиять на девочку не смогла даже ее мать.

Читайте также:
Москва Животные Собаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте