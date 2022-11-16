Депутат МГД Козлов: В ТиНАО созданы уникальные возможности для жизни в собственном доме

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице созданы уникальные возможности для жизни, что поспособствовало увеличению объемов индивидуального жилья в ТиНАО. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в среду, 16 ноября.

— На днях была опубликована впечатляющая статистика: объем индивидуального жилищного строительства в Москве вырос за девять месяцев более чем на одну треть — на 36,5 процента. Построено 711,2 тысячи квадратных метров жилья. Теперь 15 процентов всей жилой застройки Москвы — это частные дома. И абсолютное большинство этих домов находится в ТиНАО, — сказал он.

По словам депутата, включение ТиНАО в состав Москвы позволило обеспечить горожан возможностью жить в собственном доме, находясь в мегаполисе. При этом они могут дальше получать преимущества от города.

Кроме того, важную роль сыграл перевод многих услуг в онлайн-формат, что позволяет заниматься делами в удаленном режиме. Козлов выразил уверенность в том, что в дальнейшем популярность индивидуального жилья будет расти, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Александр Козлов сообщил, что в столице активно развивается инфраструктура для функционирования аварийно-спасательных служб, в частности пожарной охраны. Он добавил, что недавно в поселении Кленовском открылся пожарно-спасательный центр, где расположился пожарно-спасательный отряд № 320.