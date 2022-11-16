Спортивный журналист поделился воспоминаниями о чемпионе мира по хоккею Мартынюке

Фото: Пресс-служба ХК «Спартак»

Журналист, член Международной ассоциации спортивной прессы Всеволод Кукушкин поделился воспоминаниями о советском хоккеисте Александре Мартынюке.

— Он был славный человек. Прекрасный хоккеист, был всю жизнь в одном клубе, в «Спартаке». С Якушевым играл», — рассказал Кукушкин в комментарии «360».

Журналист напомнил историю про то, как Мартынюк поставил рекорд по количеству шайб, заброшенных в составе сборной в одном матче. В игре со сборной ФРГ на Чемпионате мира в 1973 года он забил восемь голов. По словам Кукушкина, Мартынюк мог забить и больше, но тренер Всеволод Бобров не выпустил его на третий период, посоветовав ему отдохнуть.

16 ноября стало известно, что Александр Мартынюк скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. За годы спортивной карьеры он дважды становился чемпионом мира по хоккею в составе сборной СССР, передает ФАН.

В апреле олимпийский чемпион 1988 года по хоккею и бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Сергей Яшин умер в возрасте 60 лет.