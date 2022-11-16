Появились подробности о мужчине, стрелявшем в собаку в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Кашира, деревня Тарасково Карта всех событий

Мужчину, который расстрелял бродячую собаку в подмосковной деревне Тарасково, нашли. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 16 ноября.

По ее словам, сообщения о мужчине с оружием, появившимся недалеко от продуктового магазина, поступило в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Кашира. Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя и задержали для беседы.

В процессе разговора с подозреваемым полицейские выяснили, что злоумышленник имел зарегистрированное ружье. Оружие изъяли и сдали на хранение.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в деревне Тарасково городского округа Кашира. Мужчина застрелил бродячую собаку из ружья, привязал ее тросом к своей машине и уехал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ход расследования контролируется подмосковной прокуратурой.