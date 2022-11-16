ВКС России получили партию новых истребителей Су-34

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию новейших истребителей Су-34, до конца года войскам будет предоставлена еще одна поставка самолетов. Об этом сообщили в среду, 16 ноября, в пресс-службе российского Кабинета министров.

— В рамках исполнения государственного оборонного заказа мы изготовили и передали Минобороны России самолеты Су-34. Это надежные и многофункциональные машины <...> До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве, — сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По словам вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, на данный момент российская промышленность стабильно выполняет ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса, не смотря на введенные странами Запада санкции. Поставки в рамках госзаказа зачастую выполняются раньше срока, цитирует Мантурова пресс-служба.

До этого Денис Мантуров сообщил, что на фоне проведения российской армией специальной военной операции на Украине выполнение гособоронзаказа опережает график. Предприятия по производству экипировки для мобилизованных работают в три смены.