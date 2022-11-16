Пропала замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева

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Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева пропала. Об этом сообщил ее муж, бывший «народный губернатор» Донецка Павел Губарев в среду, 16 ноября.

— Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели — здание правительства Херсонской области в Геническе, — рассказал он.

В настоящее время невозможно дозвониться до временно исполняющего обязанности главы региона Владимир Сальдо, чтобы узнать о местонахождении Губаревой, написал ее муж в своем Telegram-канале.

До этого Сальдо рассказал, что Украина подвергает репрессиям население Херсонской области. Пресс-служба Сальдо также посоветовала жителям Херсона быть настороже во время посещения города украинским президентом Владимиром Зеленским.