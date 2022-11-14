Сальдо: Киев проводит репрессии против жителей Херсонской области

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Украина проводит репрессии против населения Херсонской области. Об этом в понедельник 14 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

— Уже есть данные о репрессиях в отношении мирных жителей, просто продолжавших работать в последние месяцы. Можно ожидать любых провокаций — от высылки из Херсона всех оставшихся жителей — до повреждения плотины Каховской ГЭС, — заявил он.

Пресс-служба Сальдо также посоветовала жителям Херсона быть настороже во время посещения города украинским президентом Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что украинские власти лишили разрешения на работу не менее шести журналистов, в том числе из известных международных изданий, по причине репортажей из Херсона.

Издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых ВСУ с приходом в Херсон привязали местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. На кадрах видно, как вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.