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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с приходом в Херсон привязали местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. Агентство Daily Mail в понедельник, 14 ноября, опубликовали кадры с наказанием.

На снимках видно, что два местных жителя привязаны стяжками к столбам на улице. Вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией. По данным издания, фотографии были сделаны 13 ноября.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что такая мера необходима для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. При этом он отметил, что это не означает, что Россия отступила: нужно время, чтобы восстановить силы и вернуть Херсон под свой контроль.