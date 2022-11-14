Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ опубликовали фотографии с привязанными к столбам людьми в Херсоне

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ опубликовали фотографии с привязанными к столбам людьми в Херсоне
Фото: shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с приходом в Херсон привязали местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. Агентство Daily Mail в понедельник, 14 ноября, опубликовали кадры с наказанием.

На снимках видно, что два местных жителя привязаны стяжками к столбам на улице. Вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией. По данным издания, фотографии были сделаны 13 ноября.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что такая мера необходима для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. При этом он отметил, что это не означает, что Россия отступила: нужно время, чтобы восстановить силы и вернуть Херсон под свой контроль.

Украина Спецоперации Наказания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте