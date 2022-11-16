Названы самые неверные в отношениях знаки зодиака

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Астрологи перечислили знаки зодиака, представителей которых можно назвать самыми неверными в отношениях людьми.

Так, ветренностью отличаются Близнецы. Представители этого знака обладают достаточно двойственной натурой, из-за которой они могут пойти на измену. Близнецы способны поддаться соблазну и завести отношения на стороне, в то время как сами не простят измену ни при каких обстоятельствах из-за чувства собственности.

В свою очередь Овны обладают чрезмерным любопытством и могут легко закрутить роман с кем угодно. Особенность этого знака заключается в том, что он видит разницу в физической и эмоциональной измене. Если поймать Овна на измене, он будет утверждать, что не испытывает чувств к случайному партнеру.

В отношениях стоит также внимательно следить за Стрельцами. Представители этого знака очень любят свободу и ищут для себя идеальную вторую половинку. Именно это сподвигает их вступать в отношения с несколькими людьми одновременно, передает журнал Marie Claire.

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