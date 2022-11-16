Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы самые неверные в отношениях знаки зодиака

Полина Долганова
Общество
Названы самые неверные в отношениях знаки зодиака
Фото: shutterstock

Астрологи перечислили знаки зодиака, представителей которых можно назвать самыми неверными в отношениях людьми.

Так, ветренностью отличаются Близнецы. Представители этого знака обладают достаточно двойственной натурой, из-за которой они могут пойти на измену. Близнецы способны поддаться соблазну и завести отношения на стороне, в то время как сами не простят измену ни при каких обстоятельствах из-за чувства собственности.

В свою очередь Овны обладают чрезмерным любопытством и могут легко закрутить роман с кем угодно. Особенность этого знака заключается в том, что он видит разницу в физической и эмоциональной измене. Если поймать Овна на измене, он будет утверждать, что не испытывает чувств к случайному партнеру.

В отношениях стоит также внимательно следить за Стрельцами. Представители этого знака очень любят свободу и ищут для себя идеальную вторую половинку. Именно это сподвигает их вступать в отношения с несколькими людьми одновременно, передает журнал Marie Claire.

Совсем скоро жители планеты будут встречать новый, 2023 год. По прогнозам многих прорицателей, это время станет для людей периодом тяжелых испытаний и конфликтов.

«Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких предсказаний от известных медиумов, магов и ясновидящих.

Гороскопы Отношения Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте