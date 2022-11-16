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Наркоторговцев с крупной партией героина задержали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Наркоторговцев с крупной партией героина задержали в Подмосковье
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Кашира, М-4 Дон, 111-й километр Карта всех событий

В Подмосковье полицейские задержали двух молодых наркоторговцев с партией героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 16 ноября.

По ее словам, злоумышленников поймали на 111-м километре трассы М4 «Дон». Иномарку, на которой ехали молодые люди, остановили сотрудники ГИБДД. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили 198 свертков с неизвестным порошком. Позже экспертиза показала, что это героин общей массой 340 граммов.

Наркокурьеров 2002 и 2003 годов рождения задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Фигуранты заключены под стражу.

Еще одна история, связанная с наркотиками, произошла в Санкт-Петербурге. Молодой человек пытался провезти через таможню килограмм «жидкого» кокаина в собственном кишечнике.

Подмосковье ГИБДД Кашира Московская область МВД
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