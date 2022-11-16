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Запашный раскрыл подробности нападения тигра во время репетиции

Лейла Алиева
Общество
Запашный раскрыл подробности нападения тигра во время репетиции
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о моменте, когда получил удар по лицу от тигра во время репетиции. По его словам, это произошло во время финального трюка, где взрослый и молодой тигры должны были просто лежать рядом.

— В какой-то момент я отвлекся буквально на полсекунды, в сторону куда-то посмотрел, а в это время взрослый тигр рыкнул на молодого. И молодой от страха подпрыгнул вверх, как кошки иногда подпрыгивают от страха. Только он сделал это с движением вперед в мою сторону. И он на лету лапой махнул и попал мне четко в лицо, — рассказал Запашный.

В результате ему наложили четырнадцать швов, а глубина порезов достигала одного сантиметра. По словам врачей, артисту повезло, что тигр не задел глаза, шею и лицевые нервы. При этом госпитализировать Запашного не стали, говорится в Telegram-канале SHOT.

О том, что дрессировщик получил травму, стало известно накануне. Сам артист отметил, что тигр не намеревался его убить, а просто отмахнулся лапой, пока Запашный отвлекся на своего молодого помощника.

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