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«Сам виноват»: Запашный рассказал об инциденте с тигром во время репетиции

Лейла Алиева
Происшествия
«Сам виноват»: Запашный рассказал об инциденте с тигром во время репетиции
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что получил травмы во время репетиции с тигром.

— Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка! — написал он в Telegram-канале.

14 октября львица напала на сотрудницу зоопарка в Нижегородской области. По предварительным данным, 35-летняя женщина зашла в вольер к хищникам в зоопарке «Маленькая страна» в городе Балахна для того, чтобы сделать уборку.

Обе львицы должны были быть в запертых домиках, но сотрудница забыла проверить засовы. В какой-то момент одна из самок выбежала и напала на женщину.

До этого цирковой медведь укусил за плечо мальчика во время фотографирования после представления в поселке Поярково в Приамурье. Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, после осмотра медиками мальчика отправили домой.

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