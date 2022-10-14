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Приметы и советы

Львица напала на сотрудницу зоопарка в Нижегородской области

Степан Жирнов
Происшествия
Львица напала на сотрудницу зоопарка в Нижегородской области
Фото: Pexels

Львица напала на сотрудницу зоопарка в Нижегородской области. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

По предварительным данным, 35-летняя женщина зашла в вольер к хищникам в зоопарке «Маленькая страна» в городе Балахна для того, чтобы сделать уборку. Обе львицы должны были быть в запертых домиках, однако сотрудница забыла проверить засовы. В какой-то момент одна из самок выбежала и напала на женщину. Один из коллег пытался выручить пострадавшую и тоже был покусан.

Служители зоопарка нажали на тревожную кнопку, по вызову на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Силовикам пришлось застрелить животное.

Женщину госпитализировали с множеством рвано-скальпированных ран тяжелой степени, с переломом ребер, пневмотораксом и большим количеством укусов на теле. Ее доставили в реанимацию. Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает, пострадавшая в сознании.

Ее коллегу, 51-летнего мужчину, также отвезли в больницу с раной кисти, полученной от укуса, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другая история, связанная с дикими кошками и зоопарками развернулась в Саратове. Тигрицу в нездоровом состоянии изымут у предпринимателя и переведут в Московский зоопарк для лечения. Зоозащитники пытались спасти животное уже полтора года. Тигрица содержалось в неподходящих условиях в сарае и нещадно эксплуатировалось владельцем. Подробнее об этой истории — в специальном материале «Вечерней Москвы».

Зоопарки Росгвардия Смерть Животные Госпитализация
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