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Медведь укусил ребенка во время фотографирования после представления в Приамурье

Юлия Курганова
Происшествия
Медведь укусил ребенка во время фотографирования после представления в Приамурье
Фото: Unsplash

Цирковой медведь укусил за плечо мальчика во время фотографирования после представления в поселке Поярково в Приамурье. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по Амурской области.

Уточняется, что инцидент случился с семилетним ребенком в понедельник, 7 ноября.

В настоящее время Константиновский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и участников цирковой труппы.

Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, после осмотра медиками мальчика отправили домой.

14 октября сообщалось, что львица напала на сотрудницу зоопарка в Нижегородской области. По предварительным данным, 35-летняя женщина зашла в вольер к хищникам в зоопарке «Маленькая страна» в городе Балахна для того, чтобы сделать уборку. Обе львицы должны были быть в запертых домиках, но сотрудница забыла проверить засовы. В какой-то момент одна из самок выбежала и напала на женщину. Один из коллег пытался выручить пострадавшую и тоже был покусан.

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