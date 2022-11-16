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Пользователи сети заподозрили Водянову во лжи после истории о ее неожиданно найденной сестре

Полина Долганова
Общество
Пользователи сети заподозрили Водянову во лжи после истории о ее неожиданно найденной сестре
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пользователи сети усомнились в правдивости истории, согласно которой российская модель Наталья Водянова неожиданно нашла свою сестру.

Накануне Водянова призналась в интервью журналу Vogue, что, помимо двух сестер — Оксаны и Кристины, у нее есть еще одна — Дженна.

По словам знаменитости, 22 года назад Дженну удочерила пара из Северной Каролины. Это случилось из-за того, что биологические родители не могли обеспечить ребенку достойный уровень жизни. Родство девушек удалось установить несколько лет назад с помощью ДНК-теста. До этого Водянова много лет пыталась найти сестру, однако даже частный детектив не мог справиться с задачей.

По мнению пользователей сети, эта история не слишком похожа на правду.

— Я прошлась по датам и поняла, что что-то в этой истории нечисто. Я уверена, что это ее дочь, — заявила автор YouTube-канала Diana Spletni Live.

Аналогичное мнение выразили и подписчики блогера. По их словам, модель могла родить девочку и отдать ее на удочерение, чтобы строить собственную карьеру.

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