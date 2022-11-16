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«Ваша гордыня опасна»: Шольца раскритиковали в Сети за слова про Россию

Евгений Белоусов
В мире
«Ваша гордыня опасна»: Шольца раскритиковали в Сети за слова про Россию
Фото: Twitter/BMF_Bund

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у России нет сильных союзников. Однако подобное замечание вызвало шквал критики в его адрес со стороны пользователей интернета.

— В мире полно стран. Ваша гордыня представляет опасность для всех нас, — резко ответил на слова Шольца один из пользователей Twitter.

Заявление об отсутствии у России сильных союзников смутило пользователей, которые сразу вспомнили про Китай. Так, один из комментаторов заметил, что нельзя называть Китай слабым.

Такая риторика, согласился с ним другой комментатор, лишь в очередной раз подтверждает колониальное мышление западных стран. Помимо этого, пользователи вспомнили и про других союзников России, которых тоже вряд ли можно посчитать слабыми государствами. Россия и ее союзники, заключил один из комментаторов, намного сильнее «тонущей экономики» всей Европы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия была представлена на саммите «Большой двадцатки» на достойном уровне. По словам пресс-секретаря президента РФ, глава МИД Сергей Лавров провел ряд встреч с представителями других стран.

Россия Китай Германия Олаф Шольц
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