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Кремль: Россия представлена на саммите G20 на должном уровне

Араз Салехов
В мире
Кремль: Россия представлена на саммите G20 на должном уровне
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия представлена на саммите «Большой двадцатки» (G20) на достойном уровне. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— У нас министр оперативно реагирует на эту критику, и наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой. Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел, — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что министр иностранных дел Сергей Лавров провел уже ряд встреч с представителями других стран, сообщает РИА Новости.

Глава МИД России и и российский министр финансов Антон Силуанов приехали на заседание саммита G20 на Бали. Также на площадку проведения международного саммита уже прибыли делегации Канады, Италии, ФРГ, Кореи, Франции, Мексики, Бразилии, Австралии, Турции, Саудовской Аравии, Индии, ЮАР, Индонезии и Японии.

Кроме того, Песков заявил, что резолюция Организации объединенных наций, согласно которой Россия обязана выплатить репарации Украине, является попыткой грабежа с использованием площадки ООН. В частности, западные страны планируют таким образом разобраться с золото-валютным резервом страны.

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