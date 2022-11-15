Песков назвал попыткой грабежа резолюцию ООН о выплате репараций Украине

Фото: Администрация президента РФ

Резолюция Организации объединенных наций, согласно которой Россия обязана выплатить репарации Украине, является попыткой грабежа с использованием площадки ООН. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 15 ноября.

— Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабеж наших же ЗВРов (золото-валютные резервы — прим. «ВМ»), которые были совершенно незаконным образом заблокированы, собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций, — цитирует Пескова РИА Новости.

Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции по возмещению ущерба Украине накануне вечером. Всего на голосовании за принятие документа высказались 94 страны, 14 государств проголосовали против, еще 73 воздержались.

По словам заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, принятием резолюции западные страны хотят «наскрести» юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов. Он отметил, что ООН нужно принять аналогичные меры в отношении США.