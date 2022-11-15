Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении Россией ущерба Украине

Фото: Администрация президента РФ

Западные хотят «наскрести» юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя рекомендательную резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении Россией ущерба Украине.

— Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине. Англосаксы пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов, — написал он в Telegram-канале.

Медведев отметил, что ООН следовало бы принять аналогичную резолюцию о возмещении США ущерба странам бывшей Югославии и Корейского полуострова, Вьетнаму и Ираку. Иначе сегодняшняя рекомендация «похожа на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению».

— Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации «объединенных наций», — добавил зампред Совбеза.

Резолюция о выплате Россией репараций Украине является «юридически ничтожным» документом. Такое мнение высказал 14 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции по возмещению ущерба Украине. Резолюция предполагает назначение РФ репараций в пользу Украины. Следует отметить, что решения ГА не являются юридически обязывающими.