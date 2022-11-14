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Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции о репарациях Украине

Евгений Белоусов
В мире
Небензя назвал юридически ничтожным проект резолюции о репарациях Украине
Фото: twitter/RussiaUN

Резолюция о выплате Россией репараций Украине является «юридически ничтожным» документом. Такое мнение высказал в понедельник, 14 ноября, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

— Не выдерживает никакой критики, является юридически ничтожным и попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права, — заявил он.

По словам российского постпреда соавторы данной инициативы даже не понимают, что принятие подобной резолюции повлечет за собой определенные последствия для них самих, передает ТАСС.

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции по возмещению ущерба Украине. Резолюция предполагает назначение России репараций в пользу Украины. Однако следует отметить, что решения генеральной ассамблеи не являются юридически обязывающими.

Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что подобными инициативами ООН стремится придать видимость легитимности попыткам присвоить себе замороженные российские активы.

Украина Василий Небензя ООН Россия
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