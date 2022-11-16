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Юбилей Совета ветеранов ЗАО отметят в Музее Победы 17 ноября

Лейла Алиева
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Юбилей Совета ветеранов ЗАО отметят в Музее Победы 17 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 17 ноября пройдет торжественное мероприятие в честь 30-летия создания Организации ветеранов войны, труда, вооруженных сих и правоохранительных органов ветеранов Западного административного округа Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 16 ноября.

В мероприятии примут участие представители Совета ветеранов ЗАО, законодательной и исполнительной власти округа и города, духовенства, молодежных организаций, а также ветераны Великой Отечественной войны, в частности те, кому исполнилось 104 и 92 года.

В рамках встречи выступят заслуженный артист РФ Владимир Михайлов, группа «Форпост» и военные ансамбли. Также пройдет награждение знаками «Патриот Москвы» и «Почетный ветеран города Москвы».

9 ноября в Музее Победы прошел концерт «Вместе целая страна». Большой детской хор имени Попова исполнил песни о Великой Отечественной войне, о любви к стране, а также другие тематические композиции. Помимо этого, на концерте был показан яркий номер в исполнении шоу-балета «Фестиваль».

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