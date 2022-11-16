Путин заявил, что банки «пьют кровь из пенсионеров до гробовой доски»

Фото: Администрация президента РФ

Банки, выдавая пенсионерам небольшие кредиты, превращают их в вечных должников и «пьют из них кровь до гробовой доски», и это необходимо прекратить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 16 ноября.

— Прошу вас (главу Минэкономразвития Максима Решетникова — прим. «ВМ») уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски, — сказал глава государства.

По мнению лидера, такие случаи необходимо прекратить путем расширения механизма внесудебного банкротства граждан. Решетников в ответ предложил увеличить максимальную сумму долга для внесудебной процедуры банкротства до миллиона рублей, а минимальный размер долга снизить до 25 тысяч рублей.

Кроме того, глава Минэкономразвития указал на необходимость предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет вместо десяти, передает РБК.

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что приемлемой считается ситуация, когда на взнос по кредитам уходит до половины ежемесячного дохода, а критичной, если на погашение задолженности требуется свыше двух третей заработка.