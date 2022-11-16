Хореограф Дружинин рассказал о своей заветной мечте

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Заслуженный артист Российской Федерации, хореограф Егор Дружинин рассказал о своей заветной мечте, съемках в сериале и планах на будущее.

В прошлом году артист отметил 50-летие. Он рассказал, как изменилось его мировоззрение к этому возрасту.

— Моя заветная мечта — умереть приличным человеком. Я очень надеюсь, что с возрастом избавлюсь от вредных привычек, глупости, фанфаронства, привычки жалеть себя, найду больше времени на общение с друзьями и близкими, на книги и ту работу, которой заслуживаю и которая заслуживает меня. Быть может, не всем моим планам суждено сбыться, но я упорно работаю в этом направлении, — рассказал он в комментарии Nation news.

В настоящее время Дружинин снимается в сериале «Американцы». Он отметил, что рад поработать на одной площадке с Федором Стуковым, который выступает в роли режиссера проекта.

Дружинин отметил, что они дружат уже много лет и наконец смогли поработать вместе. Артист также добавил, что хотел бы расширять свою фильмографию, но при этом он согласится участвовать не в каждом проекте.

До этого Дружинин рассказал «Вечерке» о пользе шоу талантов, воспитании детей и о том, почему молодому поколению нужны герои.