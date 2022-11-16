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Совфед освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов

Евгений Жуков
Политика
Совфед освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед принял решение об освобождении материальной помощи мобилизованным от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, участвующими в специальной операции на Украине, а также членами их семей.

Кроме того, передача такого имущества не будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Все эти изменения, относящиеся к НДФЛ и НДС, будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января текущего года, передает официальный Telegram-канал Совфеда.

До этого стало известно, что в Госдуме приняли в третьем, окончательном чтении закон о наделении добровольцев, участвующих в спецоперации, статусом ветерана боевых действий.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы РФ и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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