Совфед освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед принял решение об освобождении материальной помощи мобилизованным от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, участвующими в специальной операции на Украине, а также членами их семей.

Кроме того, передача такого имущества не будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Все эти изменения, относящиеся к НДФЛ и НДС, будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января текущего года, передает официальный Telegram-канал Совфеда.

До этого стало известно, что в Госдуме приняли в третьем, окончательном чтении закон о наделении добровольцев, участвующих в спецоперации, статусом ветерана боевых действий.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы РФ и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.