Госдума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственной думе приняли в третьем, окончательном чтении закон о наделении добровольцев, участвующих в спецоперации, статусом ветерана боевых действий. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в ходе специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы РФ и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Законопроект будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года, сообщает сайт Госдумы.

В пятницу, 4 ноября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Статус военнослужащих получат те граждане, которые несут службу в добровольческих формированиях.

Также в материале «Вечерней Москвы» разобрались в сроках, величине и способе выплат денежного довольствия мобилизованным гражданам. Как уточняется, минимальная сумма выплат для мобилизованных составит 195 тысяч рублей.